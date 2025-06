Casal é enganado por falsos funcionários da Copasa em troca de hidrômetro em BH

Um casal foi vítima de dois homens que se passaram por funcionários da Copasa, do bairro Carlos Prates, região Noroeste de Belo Horizonte. Eles alegaram que precisavam trocar o hidrômetro devido a uma denúncia de ligação irregular. Os suspeitos exigiram R$ 600, mas após a recusa do morador, reduziram o valor para R$ 150, mesmo assim não receberam o pagamento.



A moradora desconfiou e tirou fotos das motos dos supostos prestadores. Um dos homens, então, confrontou a mulher, tomou seu celular e apagou as fotos. Assustados, os moradores confirmaram na Copasa que não havia qualquer ordem de serviço e foram aconselhados a registrar um boletim de ocorrência. A Copasa afirmou que colabora com as investigações e que pagamentos não são feitos por funcionários, mas apenas por meio da conta de água.



