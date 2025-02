Chuva forte atinge Grande BH e causa rastro de destruição

Belo Horizonte e região metropolitana foram castigadas por forte temporal durante a tarde desta quarta-feira (29). Ruas foram alagadas, carros arrastados, árvores derrubadas e casas submersas. O prédio da Cidade Administrativa, sede do governo estadual, registrou inundações e os elevadores apresentaram pane no funcionamento. Capital mineira registrou, no acumulado de chuvas em janeiro, cinco regionais que superaram a média histórica do mês.