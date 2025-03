Corregedoria da PM vai apurar denúncias de violência policial durante o carnaval em MG

A Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais irá apurar denúncias de violência policial registradas durante o Carnaval em Brumadinho e Juiz de Fora, além de uma ocorrência em Capinópolis, no Triângulo Mineiro. Os episódios, que envolveram foliões e militares, resultaram em feridos, prisões e grande repercussão nas redes sociais. Além disso, o Ministério Público de Minas Gerais entrou com uma ação civil pública contra o Governo do Estado, exigindo que a Polícia Militar adote o uso de equipamentos de gravação. Veja a reportagem completa no vídeo acima.