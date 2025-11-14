Deputado mineiro Euclydes Pettersen é alvo de operação que investiga fraudes no INSS

A Polícia Federal esteve no apartamento do deputado federal Euclydes Pettersen (Republicados), de Governador Valadares, nesta quinta-feira (13), para cumprir um mandado de busca e apreensão. A ação judicial faz parte da operação “Sem desconto”, que investiga um esquema nacional de fraudes e descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS, deflagrada em todo o país.