Deputado mineiro Euclydes Pettersen era o mais bem pago na lista de propina do INSS, segundo PF

A Polícia Federal aponta que o deputado mineiro Euclydes Pettersen (Republicanos) usava empresas de fachada para receber dinheiro desviado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A operação “Sem desconto” foi realizada nessa quinta-feira (13), em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), e investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Nas investigações Euclydes Pettersen é tratado como figura essencial ao esquema criminoso e a pessoa mais bem paga na lista de propina. Pettersen teria recebido, ao menos, R$ 14,7 milhões em transferências fracionadas. O dinheiro também teria beneficiado sua base política em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

A PF chegou a pedir que o deputado usasse tornozeleira eletrônica, já que ele possui foro privilegiado e não poderia ser preso nessas circunstâncias. Pediu também que ele pagasse uma fiança milionária ou fosse afastado do cargo, mas as medidas foram negadas pela justiça. Ainda segundo a PF, dois ex-assessores do deputado também são investigados.

O deputado se colocou à disposição para prestar esclarecimentos.