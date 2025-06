Família de idoso internado em Contagem (MG) denuncia descaso e negligência médica

Parentes de um idoso internado há mais de 20 dias no Hospital Municipal de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam descaso e negligência que agravaram a saúde do idoso. Sofrendo de insuficiência cardíaca, o paciente teria piorado após uma queda na cama hospitalar que deixou hematomas. A filha relata que a grade de proteção não foi levantada adequadamente, e que houve erro na dosagem da medicação. "Eles não protegeram meu pai", diz ela. Embora uma ordem judicial tenha determinado sua transferência para um hospital especializado, isso ainda não ocorreu. O hospital alega que a queda não influenciou o quadro e que os medicamentos estão sendo administrados corretamente. Revoltados, familiares realizaram um protesto exigindo o cumprimento da decisão judicial. A administração hospitalar afirma que a vaga depende da Central de Regulação de Belo Horizonte, ainda sem manifestação sobre o caso.



