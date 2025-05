Força-tarefa da prefeitura retira seis toneladas de lixo e resgata 34 animais de casa em BH

Uma força-tarefa da Prefeitura de Belo Horizonte realizou, nesta quarta-feira (21), a limpeza de uma casa no bairro Califórnia, região Noroeste da capital, onde foram acumulados objetos ao longo de cinco anos. Cerca de 50 profissionais participaram da operação, incluindo policiais civis e militares, guardas municipais, agentes de saúde, equipe de limpeza urbana, Samu, Zoonoses e representantes da Justiça. Durante a ação, aproximadamente seis toneladas de lixo foram removidas. No local, foram resgatados 18 gatos e 16 cachorros. Um rifle calibre 22 também foi encontrado e apreendido. A moradora será acompanhada pelo Centro de Saúde para evitar novos casos de acumulação.



