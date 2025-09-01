Grades na BR-381 deixam moradores isolados e exigem travessia de 10 km no interior de MG

Moradores de comunidades às margens da BR-381, em Bom Jesus do Amparo, cidade a cerca de 70 km de Belo Horizonte, convivem com risco diário para atravessar a rodovia. Grades instaladas pela concessionária impedem a travessia a pé, obrigando o povo a percorrer até 10 km para acessar pontos de ônibus e serviços essenciais.



Trabalhadoras que cruzam a pista para chegar ao trabalho relatam quase acidentes e quedas. A prefeitura afirma que cerca de 2.000 pessoas vivem em três comunidades ao longo do trecho de 18 km. Ofícios pedindo a instalação de quatro passarelas já foram enviados, mas a população ainda aguarda soluções emergenciais. A concessionária reforça que as grades foram colocadas por segurança e orienta o uso de acessos adequados e transporte coletivo, que circula apenas de hora em hora.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!