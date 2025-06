MGR na Política: projeto pretende retirar exigência de referendo para venda de estatais

Um projeto do governo de Minas Gerais tramita na Assembleia Legislativa para modificar a Constituição estadual e remover a exigência de referendo popular na venda de empresas públicas como Cemig, Copasa e Codemig.



A medida, vigente desde 2001, busca garantir apoio popular para decisões significativas. O governo propõe a mudança como parte de um pacote destinado a aderir ao Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívida dos Estados), como uma estratégia para lidar com a dívida mineira de cerca de R$ 165 bilhões.



A proposta acende o debate sobre a legitimidade popular e a eficácia política, com opiniões divergentes sobre o papel do referendo. Alguns veem o referendo como um mecanismo essencial de participação popular, enquanto outros acreditam que decisões assim devem ser responsabilidade exclusiva dos legisladores.



