Moradores denunciam falta de água em bairro nobre de Belo Horizonte

Moradores denunciam falta de água há pelo menos cinco dias, no bairro Santa Efigênia, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Uma situação que, segundo eles, é recorrente na região. "Tomei banho sábado. Estou com minha esposa operada e não pode tomar banho porque não tem água", desabafa um aposentado. Cerca de 1.000 pessoas são afetadas. A população já acionou a Copasa, mas ainda não houve solução. A companhia afirmou que enviou equipes para realizar reparos e retomar o abastecimento gradativamente.



