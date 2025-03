Prefeito de BH recebe mais 15 dias de atestado médico

A licença médica do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi renovada por mais 15 dias. A informação foi divulgada no boletim médico desta segunda-feira (17). O político está internado desde o dia 03 de janeiro. Segundo o relatório, ele segue em melhora e vai ser transferido para outra unidade do Hospital Mater Dei, em BH.