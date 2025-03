Prefeituras não assinam acordo de tragédia de Mariana (MG) e apostam no processo da Justiça inglesa

O acordo de reparação da tragédia com o rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG) se tornou assunto polêmico. O prazo para assinar o documento se encerrou nesta quinta-feira (06) e dos 49 municípios atingidos pela lama, apenas 26 assinaram. Os prefeitos que optaram por não aderir, apostam no processo em andamento na Justiça inglesa. As prefeituras também criticam a porcentagem da indenização brasileira destinada aos municípios.