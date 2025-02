Temporal alaga ruas e casas em Nova Serrana (MG)

Um temporal causou alagamentos em ruas e casas em Nova Serrana, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, a 124 km de Belo Horizonte. As ruas da cidade ficaram completamente cobertas pela água. Em imagens gravadas no alto de do alto de um telhado, é possível ver uma moto e um carro no meio da enchente. Na avenida mais afetada, vários motoristas se arriscaram na correnteza, que estava tão forte que chegou a arrancar pedaços de asfalto. Veja a reportagem completa no vídeo acima.