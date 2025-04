Temporal derruba árvores e deixa moradores sem energia elétrica em Divinópolis (MG)

Um temporal com ventos fortes atingiu Divinópolis, a 117 km de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (14). A Defesa Civil registrou 16 ocorrências que exigiram a atuação do Corpo de Bombeiros. Entre elas, 10 quedas de árvores e destelhamentos. A tempestade também provocou falta de energia elétrica em vários pontos, devido ao rompimento de cabos da CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais). Apesar dos estragos, não há relatos de desalojados ou desaparecidos. O monitoramento da situação continua por parte do Corpo de Bombeiros e autoridades locais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!