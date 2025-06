Transferência de gestão do Anel Rodoviário de BH pretende otimizar obras e reduzir acidentes

A partir desta terça-feira (03), a gestão dos 27 km do Anel Rodoviário de Belo Horizonte passará da União para a prefeitura. O Governo Federal garantiu o custeio de dois viadutos e revitalizações na pista, com um investimento de R$ 60 milhões. Planejada desde 2023, a modernização da rodovia, que totaliza R$ 1,5 bilhão, tem o objetivo de otimizar o fluxo de veículos e aumentar a segurança. Atualmente, o anel enfrenta tráfego elevado, com até 160 mil veículos diários, 23% deles caminhões. O projeto também inclui novas áreas de escape e a remoção de famílias em ocupações, medidas vistas como essenciais para a eficácia das obras e a redução de acidentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!