Moradores da Vila Ecológica, na região do Barreiro, em BH, pedem socorro. Eles vivem às margens do córrego Olaria e cobram ações da prefeitura. Há anos, todos são obrigados a conviver com inundações, animais peçonhentos, o medo de doenças e até com o risco de casas serem levadas pela água durante chuvas fortes.