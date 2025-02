MG terá uma mulher no comando do Corpo de Bombeiros pela primeira vez na história Coronel Jordana de Oliveira Filgueiras Daldegan vai substituir o coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 29/01/2025 - 15h44 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h45 ) twitter

Coronel Jordana vai comandar o Corpo de Bombeiros Divulgação/Corpo de Bombeiros

Minas Gerais terá, pela primeira vez em 113 anos de história, uma mulher no comando do Corpo de Bombeiros. O cargo será ocupado pela coronel Jordana de Oliveira Filgueiras Daldegan, em substituição ao coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho.

O anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema (Novo), nesta quarta-feira (29). Segundo ele, a ação faz parte da política de reconhecimento do trabalho de mulheres na alta gestão do Estado.

Também foi anunciada a troca no subcomando da corporação e da chefia do Estado Maior, que estarão a cargo do coronel Moisés Magalhães de Souza, no lugar da coronel Daniela Lopes.

Coronel Jordana de Oliveira já comandou a subchefia da Seção de Planejamento Operacional do Estado-Maior, o subcomando do 3º Batalhão, a chefia da assessoria de comunicação e a diretoria de Assuntos Institucionais.

Ela é especialista em administração pública, com enfoque em gestão de pessoas pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro; e em gestão estratégica e políticas públicas pela Academia de Bombeiros Militar.

“Desde o início da minha gestão, as pessoas indicadas para ocupar os cargos de liderança são escolhidas por critérios técnicos e de competência. Nesse processo, tenho buscado valorizar o excelente trabalho que as mulheres fazem na administração pública de Minas Gerais. A coronel Jordana é um desses exemplos. Tenho certeza que ela fará uma gestão primorosa à frente dos Bombeiros, mantendo a corporação em um lugar de destaque no Brasil e no mundo”, declarou o governador.

A data da cerimônia de transferência de cargo ainda vai ser anunciada pelo governo.