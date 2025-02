Mulher é encontrada morta com sinais de violência e marido é suspeito do crime em BH Perícia encontrou marcas de sangue nos cômodos e do lado de fora da casa; suspeito foi conduzido até uma delegacia Minas Gerais|Do R7 29/01/2025 - 09h50 (Atualizado em 29/01/2025 - 10h50 ) twitter

Crime aconteceu no bairro Mineirão, na região do Barreiro Reprodução/Street View

Uma mulher foi encontrada morta, na tarde desta terça-feira (28), no bairro Mineirão, na região do Barreiro. No local, a perícia encontrou marcas de sangue nos cômodos e do lado de fora da casa. O marido dela é suspeito do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a morte foi constatada por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Danielle Bruna de Oliveira Souza estava deitada em uma cama, com ferimentos na testa e lesões pelo corpo, que indicam que ela teria sido agredida.

Uma vizinha do casal contou para os policiais que foi chamada pelo companheiro da vítima dizendo que ela havia caído e batido a testa. Ainda segundo o relato, Carlos Willian de Oliveira pediu à mulher que chamasse o SAMU, porque a vítima estaria passando mal e com dificuldade para respirar.

De acordo com a testemunha, o homem saiu do local depois de avisar sobre o fato. Ele foi encontrado escondido no terraço de uma casa próxima ao local do crime. Segundo a polícia, ele negou o crime dizendo que outra pessoa teria matado a esposa dele e que não sabia detalhes da morte.

‌



Familiares do homem contaram aos policiais que ele é usuário de drogas e que o casal morava na casa que pertence a mãe dele. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, roupas do casal sujas de sangue estavam no tanque e o banheiro também estava com marcas.

O suspeito foi ouvido em uma delegacia e preso em flagrante pelo crime de feminicídio. O corpo da mulher foi encaminhado para o IML (Instituto Médico-Legal). A investigação do caso segue no DHPP (Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa).