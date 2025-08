“Minha filha não merecia morrer assim”, diz mãe de jovem assassinada pelo ex em MG Ex-companheiro da vítima, com quem tinha um filho de 8 anos, foi preso; ele passou para o regime semiaberto recentemente, já que estava preso anteriormente Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas 02/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Alessandra de Jesus, de 29 anos, foi assassinada a tiros ao voltar do trabalho.

Seu corpo foi encontrado em um barranco na cidade de Vespasiano, Grande BH.

O principal suspeito é o ex-companheiro, que tinha um histórico de violência e estava em regime semiaberto.

A mãe de Alessandra pede justiça, afirmando que a filha "não merecia morrer assim". Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

“Minha filha não merecia morrer assim”, diz mãe de jovem assassinada pelo ex em MG

O corpo de Alessandra de Jesus, de 29 anos, foi enterrado sob forte comoção de familiares e amigos nesta sexta-feira (1). A vítima foi assassinada a tiros ao voltar do trabalho e o corpo dela foi encontrado em um barranco na cidade de Vespasiano, na Grande BH. A Polícia acredita que o crime tenha sido premeditado e o principal suspeito é o ex-companheiro dela, com quem ela tinha um filho de 8 anos.

A PM prendeu o homem suspeito de matar a ex-companheira nesta quinta-feira (31). Há alguns meses atrás, o suspeito estava preso e passou para o regime semiaberto recentemente. Parentes da mulher afirmaram que, após ser solto, ele ameaçava Alessandra de morte. A vítima e o ex-marido, que tem 44 anos e passagens por homicídio e ameaça, não se viam há cerca de 4 anos, desde a prisão dele.

A mãe da vítima afirma que o homem era violento e ameaçava a filha com frequência. Segundo familiares, Alessandra sofria perseguições constantes. “Minha filha não merecia morrer assim. Quero justiça”, desabafa a mulher.

A Polícia Civil ainda investiga se o homem preso é o autor dos tiros ou se ele contratou uma pessoa para executar a vítima. A mãe, o padrasto e uma amiga prestaram depoimento na delegacia de Vespasiano na tarde desta quinta-feira.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp