Adolescente é apreendido suspeito de matar irmão após discussão no interior de MG Segundo a Polícia Civil, a criança foi agredida com uma barra de ferro; corpo foi encontrado em uma vala próxima a casa da família Minas Gerais|Do R7 01/08/2025 - 12h20 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h22 )

RESUMO DA NOTÍCIA Adolescente de 15 anos é apreendido por suspeita de matar o irmão de 10 anos em Mato Verde, MG.

Corpo da vítima foi encontrado em uma vala próxima à casa da família após a mãe solicitar ajuda para encontrá-lo.

O jovem confessou ter agredido o irmão com uma barra de ferro durante uma discussão.

O Ministério Público analisará o caso de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Polícia apreendeu faca e barra de ferro que teriam sido utilizadas no crime Divulgação/Polícia Civil de Minas Gerais

A Polícia Civil apreendeu, nesta quinta-feira (31), um adolescente de 15 anos suspeito de matar o irmão, de 10, em Mato Verde, a 639 km de Belo Horizonte. Por ser menor, ele poderá responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio.

A mãe contou aos policiais que estava em um velório e que os irmãos estavam com uma tia. Quando voltou para casa, no início da madrugada, percebeu o desaparecimento da criança e pediu ajuda aos vizinhos para procurá-la. O corpo do menino foi encontrado em uma vala, perto da casa da família.

Ao ser abordado pelos policiais, o adolescente confessou que agrediu o irmão com uma barra de ferro durante uma discussão. No depoimento, ele afirmou que tentou ligar para a mãe. Mas, quando percebeu que o irmão estava desacordado, arrastou o corpo para fora da casa.

“A perícia esteve no local e constatou uma perfuração na região do tórax da vítima, além de outros ferimentos. Foram encontradas manchas de sangue no quarto e na entrada da residência, bem como indícios de limpeza e arrasto”, detalhou a Polícia Civil. Uma faca e a barra de ferro, que teriam sido utilizadas, foram apreendidas.

‌



“Apesar da gravidade dos fatos, o adolescente se manteve calmo o tempo todo, sem demonstrar arrependimento ou qualquer reação emocional aparente”, destacou a delegada Luciana Costa Moura, responsável pelo caso. Ela afirmou também que “o jovem apresentou versões contraditórias sobre o ocorrido, reforçando a necessidade de apuração minuciosa”.

O adolescente foi levado para a delegacia e apresentado ao Ministério Público, que adotará as medidas cabíveis, conforme previsto no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

