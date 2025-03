Padilha diz que aumentará em 40% atendimentos especializados do SUS Ministro da Saúde acompanhou um mutirão de atendimentos no Hospital das Clínicas da UFMG na manhã deste sábado (29) Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS 29/03/2025 - 14h57 (Atualizado em 29/03/2025 - 15h46 ) twitter

Alexandre Padilha acompanhou um mutirão de atendimentos no Hospital das Clínicas da UFMG

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanhou um mutirão de atendimentos no Hospital das Clínicas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), na manhã deste sábado (29). A iniciativa realizou 40 procedimentos voltados à saúde feminina. Durante a visita, Padilha anunciou um esforço do Governo Federal para reduzir o tempo de espera para atendimento especializado no SUS (Sistema Único de Saúde) e a mudança no repasse dos recursos da pasta.

“A meta da Ebserh [Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares] para as universidades é aumentar neste ano em 40% o número de cirurgias. Para Minas Gerais, estão previstos 1,3 milhão de procedimentos neste ano, nas áreas de cardiologia, ginecologia, oftalmologia, otorrino e pediatria”, detalhou Padilha.

A mudança no repasse dos recursos também ajudará na redução da espera pelo atendimento.

De acordo com Padilha, o Ministério da Saúde vai incentivar a realização de blocos de procedimentos, pagando um valor maior por consultas e exames, para acelerar o diagnóstico de doenças. A realização deles seguirá um prazo estabelecido pela pasta de 30 dias para câncer e 60 para outras especialidades.

Citando o exemplo do Hospital das Clínicas, o ministro disse que a realização de atendimentos em horários e dias alternativos também vai ajudar a reduzir a espera pelos procedimentos.

“Por exemplo, o hospital da UFMG funcionando aos sábados para atendimento eletivo, não só para atendimentos de urgência”, explicou.

A utilização da rede privada para aumentar o número de atendimentos é outra alternativa adotada pela pasta. “Tem capacidade ociosa no setor privado e nós queremos aproveitar para superar esse problema, reduzindo a espera pelo atendimento”, contou.

Padilha também conheceu o Centro de Telessaúde do Hospital das Clínicas, que já atendeu mais de 142 mil pacientes. Durante a tarde, o ministro visitou ainda uma empresa referência no desenvolvimento e fabricação de ventiladores pulmonares.

