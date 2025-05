Morador flagra carro oferecendo atestados médicos falsos por R$ 50 em Belo Horizonte Documento ofertado teria validade de três dias; cena inusitada foi registrada no bairro Vitória, na região Nordeste Minas Gerais|Luciana Simões e Asafe Alcântara, da RECORD MINAS 06/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/05/2025 - 02h00 ) twitter

Morador de BH flagra carro anunciando atestado médico falso Reprodução / RECORD MINAS

Quem vive em Minas Gerais já é acostumado com os carros que vendem produtos variados pelas ruas. Desde abacaxi a panelas. Desta vez, um morador de Belo Horizonte foi surpreendido com um anúncio inusitado: atestados médicos.

O flagrante foi feito pelo jogador de futebol Felipe Rodrigo, no bairro Vitória, na região Nordeste da capital mineira, na última quinta-feira (1º). A gravação mostra que a mensagem dizia em alto e bom tom: “Olha o carro do atestado batendo na sua porta. Dor no joelho, dor na coluna: R$ 50, por três dias de atestado”.

“Por coincidência, eu estava com o pé machucado e estava voltando da farmácia com a minha esposa quando eu escutei”, relembra. Um amigo de Rodrigo também ouviu a oferta, mas eles não sabem dizer se era real ou uma pegadinha.

“O engraçado é que tem um bar ali na frente onde o carro passava em frente e diminuía a velocidade para dar mais ênfase. Na frente da distribuidora ele anunciava com mais ênfase também”, conta. “Eu já vi carro do ovo, carro da vassoura e da fruta, mas carro da atestado é a primeira vez”, completou o morador.

O que diz a lei

Informações da Justiça Brasileira indicam que o ato de falsificar e fornecer atestados de qualquer natureza sem ter exercido ato profissional que o justifique configura como crime. Quem usa ou falsifica o atestado médico pode ser punido e ter uma pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa.

Além disso, a apresentação do documento fraudulento pode gerar consequências na esfera trabalhista para quem comprou. Um atestado falso ou adulterado pode levar à demissão por justa causa, e o funcionário pode ser processado criminalmente por falsidade ideológica.

