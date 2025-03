Motoqueiro morre em acidente envolvendo caminhão no Sul de Minas Gerais Caminhoneiro não conseguiu desviar de moto em alta velocidade que vinha no sentido contrário na BR-459 Minas Gerais|Do R7 09/03/2025 - 17h29 (Atualizado em 09/03/2025 - 17h29 ) twitter

Caminhão bate de frente com moto, sai da pista, cai em barranco e pega fogo. Motoqueiro de 21 morre com a batida. Caminhoneiro não se feriu Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Uma pessoa morreu em um acidente que aconteceu na manhã deste domingo (09) em Itajubá (MG), cidade do Sul de Minas que fica a 444 quilômetros de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na BR-459, a 30 quilômetros da divisa com o Estado de São Paulo, em um trecho de mão dupla.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de um caminhão não conseguiu desviar quando se deparou com uma moto em alta velocidade no sentido contrário da via.

Ainda segundo os bombeiros, com a forte batida de frente, o motoqueiro, um jovem de 21 anos que não teve o nome revelado, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Já o caminhão saiu da pista, e caiu em um barranco.

Tanto a moto quanto o caminhão pegaram fogo após a batida. Militares do Corpo de Bombeiros estiveram no local e controlaram as chamas.

A Polícia Militar Rodoviária e médicos do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também ajudaram na ocorrência. A perícia da Polícia Civil também esteve no local. O Corpo foi removido e levado para o IML (Instituto Médico Legal).