Motorista bate em semáforo e é flagrado bebendo cerveja em Belo Horizonte Em imagens feitas por testemunhas o homem aparece segurando uma garrafa da bebida alcoólica Minas Gerais|Luccas Almeida*, da RECORD MINAS 03/06/2025 - 18h03 (Atualizado em 03/06/2025 - 18h23 )

Até o momento, o motorista não foi identificado e não houveram prisões

Um motorista foi flagrado bebendo cerveja após bater um carro em um semáforo na Avenida Olinto Meireles, no bairro Santa Helena, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (3). Ninguém foi preso.

Imagens registradas por pessoas que passavam pelo local mostram o motorista saindo do veículo, que estava com a região frontal danificada e com muita fumaça após a batida. O homem aparece segurando uma garrafa de vidro e toma a bebida alcoólica após ver o estado em que o carro ficou.

A BHTrans informou que foi utilizado um reboque particular para a retirada do veículo e que o semáforo já foi reparado. Segundo a PM, não houveram acionamentos de militares para o caso. Até o momento, o motorista não foi identificado e não houveram prisões.

*Sob supervisão de Arnon Gonçalves

