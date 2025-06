Jovem de BH é atropelado por motorista com CNH suspensa no Espírito Santo Bernardo Soares, de 19 anos, está internado em estado grave e permanece em coma; motorista se negou a fazer teste do bafômetro Minas Gerais|Do R7, com Antonio Paulo, da Record Minas 03/06/2025 - 10h54 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h00 ) twitter

Segundo um amigo da vítima, Bernardo estava na faixa de pedestres e o semáforo piscava em amarelo no momento do acidente Reprodução/Redes Sociais

Uma família de Belo Horizonte vive dias de angústia e está em busca do motorista que atropelou Bernardo Henriques Soares, de 19 anos, no Espírito Santo, no último sábado (31). O jovem foi atingido por um carro, enquanto atravessava a Rodovia do Sol (ES-060), na altura do bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, com um patinete. Segundo um amigo da vítima, Bernardo estava na faixa de pedestres e o semáforo piscava em amarelo no momento do acidente.

O caso é ainda mais revoltante porque, segundo a Polícia Militar, o motorista estava com a CNH suspensa e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Foram emitidos Autos de Infração de Trânsito pela recusa e pela suspensão da habilitação. Mesmo assim, o condutor foi liberado no local. A Polícia Civil informou que a investigação está a cargo da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). Nenhum suspeito foi preso até o momento.

Bernardo saiu de BH para passar alguns dias com amigos no Espírito Santo. Após o atropelamento, foi socorrido por uma equipe do Samu e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. Ele está internado em estado grave e permanece em coma. A família afirma que o estado de saúde é estável, mas que ele precisa de cuidados intensivos.

A mãe do jovem, que administra o perfil nas redes sociais com mais de 80 mil seguidores, viajou para o Espírito Santo para acompanhar o filho e pedir ajuda. Por meio das redes sociais, ela tem feito apelos para localizar imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o motorista envolvido.

