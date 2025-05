Motorista perde controle de carro, bate em muro de loja no Nova Granada e foge Acidente aconteceu nesta madrugada, na Avenida Barão Homem de Melo; a suspeita é de embriaguez, segundo testemunhas Minas Gerais|Andrea Silva, da Record Minas 25/05/2025 - 13h28 (Atualizado em 25/05/2025 - 13h28 ) twitter

Carro ficou com a parte da frente destruída Reprodução/RECORD MINAS

Um Fiat Argo ficou totalmente destruído em um grave acidente ocorrido na madrugada deste domingo (25), no Bairro Nova Granada, na Região Oeste de Belo Horizonte. Após colidir o veículo contra um muro de uma loja de pneus, o condutor fugiu. Foi levantada no local a suspeita de embriaguez ao volante.

O acidente foi na Avenida Barão Homem de Melo, altura do número 1.101. O motorista do Argo teria perdido o controle da direção após passar por um quebra-molas em alta velocidade, vindo a colidir violentamente contra o muro de um comércio na via.

Destruição

As marcas da batida ficaram no asfalto e na entrada dos comércios. Segundo a Polícia Militar, o impacto foi tão forte que o carro rodou na pista e parou no sentido contrário, com a parte frontal totalmente destruída. De acordo com testemunhas que presenciaram o ocorrido, o motorista fugiu do local logo após a colisão, sem aguardar o socorro e a chegada dos militares.

‌



Apesar da gravidade do acidente, não houve registro de feridos e embora tenha sido levantada a suspeita de embriaguez, não foram encontrados indícios de bebidas alcóolica no interior do carro. A PM foi chamada para registrar o acidente.

