Motorista tentar fugir sem pagar combustível, no interior de Minas Frentista de 28 anos tentou segurar o motorista e foi arrastado pelo veículo, que bateu em outro carro Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 19/02/2025 - 22h57 (Atualizado em 19/02/2025 - 23h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista abasteceu R$ 30 reais e tentou fugir sem pagar

Um frentista de 28 anos foi arrastado por um carro ao tentar impedir o motorista de fugir do posto de combustível sem pagar pelo abastecimento, por volta de 15h50 desta quarta-feira (19), em Manhuaçu, na região da Zona da Mata, a 282 km de Belo Horizonte. O flagrante foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o motorista parado na bomba. Segundo a Polícia Militar, após abastecer R$ 30,00, o condutor disse ao frentista que tinha deixado a carteira em casa e que iria buscar o dinheiro. Nas filmagens, ele acelera o carro e o frentista agarra o volante, sendo arrastado alguns metros. O carro pega uma avenida e acabada batendo em outro veículo estacionado.

Ainda de acordo com a PM, com o choque, o frentista de 28 anos caiu no asfalto. Ele sofreu uma pancada no tórax e em um dos braços. Foi socorrido pelo SAMU para um hospital. Depois de medicado, teve alta. O motorista não sofreu ferimentos e foi preso em flagrante. O carro, um Chevrolet Onix, foi apreendido.

Golpes

‌



A PM informou ainda que essa foi a segunda vez que o motorista tentou saiu sem pagar do posto. Ele também teria aplicado o mesmo golpe em outros postos da cidade. O caso, agora, será investigado pela Polícia Civil.





‌