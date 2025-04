MP denuncia treinador de handebol por abusos contra adolescentes em Pompéu (MG) Promotoria de Justiça de Pompéu afirma que, entre 2017 e 2021, treinador cometeu abusos sexuais e agrediu física e psicologicamente nove adolescentes Minas Gerais|Do R7 09/04/2025 - 14h50 (Atualizado em 09/04/2025 - 15h03 ) twitter

Jovens que não se rendiam as pressões do treinador sofriam punições e eram ridicularizados na presença dos outros atletas

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apresentou duas denúncias contra um treinador de handebol suspeito de agressão e abuso contra atletas na cidade de Pompéu, a 168 km de Belo Horizonte. O homem de 34 anos, que se encontra foragido, é acusado de maus-tratos, estupro, importunação e assédio sexual contra adolescentes da equipe que treinava.

Em uma das denúncias, a Promotoria de Justiça de Pompéu afirma que, entre 2017 e 2021, ele cometeu abusos sexuais e agrediu física e psicologicamente nove adolescentes, entre 13 e 17 anos, que faziam parte da sua equipe. Alguns deles, além de violência sexual, eram agredidos com tapas no rosto durante competições, sobretudo quando a equipe perdia.

“O denunciado exigia que as vítimas realizassem suas vontades, dentro e fora das quadras, sob pena de excluí-las dos grupos dos atletas e das promessas esportivas, criando um ambiente hostil entre os adolescentes”, afirma trecho da denúncia. Ele também possuía, segundo a investigação, comportamento manipulador e exercia controle emocional sobre os jovens.

Na outra denúncia, a Promotoria de Justiça afirma que o homem, fundador de uma associação esportiva em Pompéu, recrutava adolescentes de Minas e do Brasil, prometendo a eles alojamento e alimentação. No entanto, além de o local e a comida serem inadequados, o treinador submetia os adolescentes vários tipos de abusos, desde agressões físicas e chantagens, até xingamentos e abusos sexuais.

Segundo a Promotoria de Justiça, o homem, para convencê-los a praticar sexo, prometia ainda dinheiro, celulares e indicação em times estrangeiros. “Apurou-se também que o denunciado constrangia os atletas com promessas de ascensão profissional para obter favores sexuais”, afirma trecho da denúncia, que cita 14 adolescentes como vítimas dele.

Os jovens que não se rendiam as pressões do treinador sofriam punições e eram ridicularizados na presença dos outros atletas. “O denunciado exercia controle emocional sobre os adolescentes e, aproveitando-se da pretensão profissionais deles, exigia que realizassem suas vontades, dentro e fora das quadras, com ameaças de tirá-los do time e de acabar com suas carreiras”, afirmou a promotora de Justiça Lohana Cavalcanti Costa.

