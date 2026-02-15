Mulher acusa professor da UFMG de humilhar marido cadeirante: ‘Espero que você ande muito por aí’ Após denúncia em rede social, universidade abriu investigação para apurar supostas ofensas

A UFMG investiga ofensas de um professor contra um cadeirante, após denúncia em rede social.

O incidente ocorreu quando o cadeirante Pedro e sua família enfrentaram um carro estacionado na rampa de acesso.

Após abordagens, o professor fez comentários desrespeitosos sobre a condição física de Pedro.

A OAB/MG condenou as violações ocorridas e destacou a importância dos direitos das pessoas com deficiência.

Mulher usou as redes sociais para denunciar violência sofrida pelo marido cadeirante; professor não teve a identidade revelada Reprodução/Instagram @cozinha_santoantonio

A UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) abriu uma investigação para apurar supostas ofensas e atos discriminatórios proferidos por um professor de engenharia da universidade contra uma pessoa com deficiência.

“A UFMG confirma que recebeu, por meio de sua ouvidoria, denúncia sobre o caso, que seguirá a devida tramitação administrativa na Instituição, com rigor na apuração dos fatos, observância dos ritos processuais, e adoção de todas as providências cabíveis, na forma da lei”, disse a universidade em comunicado.

Segundo relatos feitos por meio da rede social do restaurante Cozinha Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte, um homem cadeirante, identificado como Pedro, sua esposa e sua cuidadora, caminhavam em direção ao estabelecimento quando se depararam com um carro estacionado em frente à rampa destinada a cadeirantes.

Ao abordar o dono do veículo, que frequentava um bar à frente, ele retirou o carro mas zombou da condição física de Pedro.

“Tchau cadeirante! Espero que você ande muito por aí”, teria dito.

Ainda segundo o relato, o homem teria voltado à noite no restaurante Santo Antônio para proferir novas ofensas. O professor, que não teve o nome revelado, seria também consultor do governo de Minas.

“(Ele) Entrou altivo e com um sorriso no rosto, achei que iria pedir desculpa, mas ele se aproximou bem perto de mim e disse: “E aí ele voltou a andar?”, contou.

Toda a ação teria sido registrada por meio de câmeras, com testemunhas, e um boletim de ocorrência foi registrado em delegacia especializada.

A Comissão Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/MG também divulgou nota em apoio à família do cadeirante:

“O relato expõe uma sucessão de violações que não podem ser naturalizadas: estacionamento sobre faixa de pedestres, obstrução da rampa de acesso, equipamento essencial de acessibilidade, e falas que banalizam e deslegitimam a condição física de uma pessoa com deficiência. Não se trata de exagero. Trata-se de direito”, afirmou.