Mulher é morta pelo marido com golpes de facão em Belo Horizonte O crime ocorreu na região da Pampulha, na residência do casal. O autor foi preso na rodovia BR -135 ,na cidade de Curvelo Minas Gerais|Leandro Wagner e Virgínia Nalon , R7 Minas 02/05/2025 - 02h35 (Atualizado em 02/05/2025 - 02h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fernanda Dantas Garrido Ribeiro, 41 foi morta pelo companheiro com diversos golpes de facão no pescoço.

Está preso na cidade de Curvelo, região Central de Minas Gerais, Arthur Henrique Franco Ribeiro De Paula 38, autor da morte de sua esposa Fernanda Dantas Garrido Ribeiro, 41. O crime ocorreu, na noite dessa quinta-feira (1), em uma Pousada da família de Arthur, localizada na região da Pampulha.

Segundo a Polícia Militar, o casal estava na Pousada com outros familiares de Arthur. Ele teria feito uso de bebida alcóolica e posteriormente foi se deitar em um dos quartos da Pousada. Porém, o homem se levantou e em posse de um facão, foi ao encontro de Fernanda, sua esposa, e desferiu contra ela diversos golpes de facão na região da nuca. Ela faleceu ainda no local, antes da chegada de socorro médico.

Ainda de acordo com os militares , após o crime Arthur fugiu em um carro modelo Opala de cor bege, pela BR-135 no sentido da cidade de Três Marias.

O serviço de inteligência da PMMG agiu rapidamente e com dados da placa do veículo, passou a monitorar a passagem do veículo por diversos radares. Quando o suspeito seguia pela cidade de Curvelo, um cerco policial foi realizado e a prisão do autor concretizada. Arthur não teria resistido a prisão, mas se negou a prestar esclarecimentos sobre a motivação e autoria do crime.

‌



Em conversa com familiares de Arthur, eles disseram aos policiais, que o casamento deles estaria em crise, e que recentemente haviam se reconciliado.

O autor foi encaminhado a Delegacia da cidade de Curvelo para prestar esclarecimentos. O corpo da vítima foi levado ao IML de Belo Horizonte.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp