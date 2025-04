Mulher mata namorado e coloca fogo no corpo ao encontrá-lo com a filha dela na cama em BH Autora ainda cortou as partes íntimas do homem e confessou o crime para a polícia Minas Gerais|Do R7, com Virgínia Nalon, na Record Minas 11/04/2025 - 09h20 (Atualizado em 11/04/2025 - 09h21 ) twitter

Polícia foi chamada por uma testemunha que viu duas pessoas carregando um corpo e jogando no mato Reprodução/Record Minas

Uma mulher matou o companheiro com golpes de faca e colocou fogo no corpo dele no bairro Vera Cruz, na região leste de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (11). Segundo a polícia, ela teria encontrado o homem na cama com a filha dela de apenas 12 anos. A mulher também chegou a cortar as partes íntimas do suposto abusador.

Erica Pereira da Silveira, de 43 anos, foi presa em flagrante dentro de casa. O corpo de Everton Amaro da Silva, de 47 anos, foi encontrado em um lote vago com marcas de pauladas, golpes de faca e o órgão genital cortado.

A polícia foi chamada por uma testemunha que viu duas pessoas carregando um corpo e jogando a vítima no mato. Quando os policiais chegaram, eles viram um sinal de fumaça. Assim que entraram na área, já encontraram a vítima em chamas. O corpo ficou parcialmente carbonizado.

Para chegar até a autora, os militares seguiram o rastro de sangue que saía do terreno e seguia em direção a uma casa em frente. Ao ser detida, Erica confessou o crime e contou ainda que tinha um relacionamento com Everton e que matou o companheiro porque encontrou o homem na cama com a filha dela, uma adolescente de 12 anos.

‌



Erica também contou aos militares que usou um remédio para dopar o homem. A filha da autora não teria visto a mãe praticando o crime. As armas usadas para praticar matar Everton foram apreendidas.

A polícia ainda procura de um adolescente, de 17 anos, que teria ajudado Erica a carregar o corpo e ateado fogo nele.

