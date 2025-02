Operação apreende carga de cocaína avaliada em R$ 15 milhões em MG Ação integrada foi feita pela Polícia Militar de Minas Gerais e pelo Comando de Operações de Divisa da Polícia Militar de Goiás Minas Gerais|Rosildo Mendes- Record Tv 03/02/2025 - 13h08 (Atualizado em 03/02/2025 - 13h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante a abordagem, as equipes localizaram 131 kg de pasta base de cocaína e efetuaram a prisão do motorista Polícia Militar de Minas Gerais

Uma operação integrada da Polícia Militar de Minas Gerais, representada pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, e do Comando de Operações de Divisa da Polícia Militar de Goiás, resultou na apreensão de uma carga milionária de cocaína no Triângulo Mineiro, nesta segunda- feira (3).

A droga, procedente da Bolívia, estava escondida em um caminhão que transportava minério de ferro. Durante a abordagem, as equipes localizaram 131 kg de pasta base de cocaína e efetuaram a prisão do motorista. De acordo com as investigações, a carga seria distribuída em diversas cidades de Goiás e Minas Gerais.

A operação gerou um prejuízo estimado em R$ 15 milhões ao crime organizado. A ação faz parte de uma série de operações integradas realizadas pelas polícias militares dos dois estados, com foco no combate ao crime organizado e na proteção das divisas territoriais. Além da droga, o caminhão utilizado para o transporte também foi apreendido.