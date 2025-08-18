Operação mira quadrilha que abastecia gangues com armas de fogo e munições em MG Operação tem cumprimento de 43 mandados de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo Minas Gerais|Do R7 18/08/2025 - 09h52 (Atualizado em 18/08/2025 - 09h52 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A operação "Senhores da Guerra" visa desarticular uma quadrilha que abastecia gangues com armas e munições em Minas Gerais.

Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, com alvo de 38 suspeitos.

A Justiça autorizou a apreensão de mais de 40 armas registradas, além de prisões preventivas e temporárias.

O grupo operava ilegalmente com a venda de munições e acessórios para aumentar a letalidade de armas, inclusive para colecionadores. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Munições eram comercializadas tanto para criminosos comuns quanto para pessoas com registros válidos de armas de fogo Divulgação/Polícia Federal

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) realizou, nesta segunda-feira (18), a Operação Senhores da Guerra, contra uma organização criminosa que atuava em Governador Valadares, a 320 km de Belo Horizonte. O grupo é apontado como responsável por abastecer gangues rivais com armas de fogo, munições e coletes balísticos. Operação tem como alvo 38 suspeitos, com cumprimento de 43 mandados de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo.

A Justiça autorizou a apreensão de mais de 40 armas registradas, que agora serão submetidas a processo de cassação dos registros. Além disso, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e seis de prisão temporária contra os suspeitos.

As investigações tiveram início a partir da análise do material apreendido em uma operação realizada em fevereiro deste ano. Os levantamentos revelaram que a quadrilha possuía uma estrutura consolidada em Governador Valadares, com dois líderes encarregados da aquisição dos armamentos.

Segundo a FICCO/MG, as munições eram comercializadas tanto para criminosos comuns quanto para pessoas com registros válidos de armas de fogo, como integrantes do grupo CAC (Colecionadores, Atiradores e Caçadores), que compravam os produtos fora da legalidade. O comércio irregular era conduzido por cinco integrantes da organização.

‌



As investigações também apontam que um armeiro e instrutor de tiro da cidade participava do esquema, sendo o responsável pela manutenção do arsenal e pela intermediação das negociações ilegais. Além disso, o grupo fabricava e vendia clandestinamente um acessório capaz de aumentar a letalidade de fuzis, adaptando-os para o modo rajada.

A operação é considerada um desdobramento das ações da FICCO no combate ao tráfico de armas e munições no interior de Minas.

