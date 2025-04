Órgão genital cortado e abuso: veja o que se sabe sobre mulher que matou namorado em BH Namorada da vítima confessou o crime e foi presa pela polícia em casa; outro suspeito, um adolescente de 17 anos, é procurado Minas Gerais|Do R7, com Virgínia Nalon, na RECORD MINAS 12/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/04/2025 - 02h00 ) twitter

Mulher mata namorado e coloca fogo no corpo ao encontrá-lo com a filha dela na cama em BH Reprodução/Record Minas

A Polícia Civil investiga o assassinado de um homem no bairro Vera Cruz, na região Leste de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (11). A namorada dele, autora confessa do crime, foi presa em flagrante na casa onde mora. Ela teria atacado o companheiro com golpes de faca, cortado o órgão genital e ateado fogo na vítima. Um outro suspeito, um adolescente de 17 anos, é procurado. Veja o que se sabe sobre o caso.

Qual a motivação?

Segundo a polícia, Erica Pereira da Silveira, de 43 anos, teria flagrado Everton Amaro da Silva, de 47 anos, com a filha dela na cama. A menina tem 12 anos.

“Ele estava dentro de casa, no quarto com a filha da autora, numa situação que parecia ser um estupro, mas nós não sabemos se foi consumado. Todos estavam drogados, seja de bebidas ou de outras drogas”, detalhou o policial Franz Cesarino.

Investigação

A polícia foi chamada por uma testemunha que viu duas pessoas carregando um corpo e jogando a vítima no mato. Quando os policiais chegaram, viram um sinal de fumaça. Assim que entraram na área, já encontraram a vítima em chamas. O corpo ficou parcialmente carbonizado.

‌



Para chegar até a autora, os militares seguiram o rastro de sangue que saía do terreno e seguia em direção a uma casa em frente. Ao ser detida, Erica confessou o crime e contou ainda que tinha um relacionamento com Everton e que matou o companheiro porque encontrou o homem na cama com a filha dela, uma adolescente de 12 anos.

Erica também contou aos militares que usou um remédio para dopar o homem. A filha da autora não teria visto a mãe praticando o crime. De acordo com a Polícia Civil, na casa da suspeita, foram apreendidos uma faca, um pedaço de madeira, outro de ferro e um aparelho celular.

‌



Segundo a instituição, “o corpo da vítima foi encaminhado ao IML para exames”. A polícia informou também que a suspeita foi levada para a delegacia e autuada em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, já que o homem foi morto com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Ela está à disposição da justiça para as medidas legais cabíveis.

A Polícia Civil informou também que a investigação está em andamento para esclarecer o caso.

