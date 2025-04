Parto de emergência é realizado em grávida vítima de acidente que matou 11 em MG Duas crianças estão entre os mortos; ao todo, 46 vítimas já foram identificadas, nove estão internadas em estado grave Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS, com TV Paranaíba 08/04/2025 - 15h53 (Atualizado em 08/04/2025 - 16h14 ) twitter

Duas crianças estão entre os mortos; ao todo, 46 vítimas já foram identificadas Reprodução/Record Minas

Um parto de emergência foi realizado após o capotamento de um ônibus na MG-223, em Araguari, a 671 km de Belo Horizonte, nesta terça-feira (08). A gestante e o marido estão entre os feridos. O acidente matou 11 pessoas, entre elas duas crianças, e deixou outras nove em estado grave. Ao todo, 46 vítimas já foram identificadas.

O pai da criança informou que a esposa estava no oitavo mês de gestação. Segundo ele, a bebê, chamada Aurora, está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal do Hospital de Clínicas da UFU (Universidade Federal de Uberlândia).

O casal viajava na parte de baixo do ônibus. O homem contou que estava dormindo e acordou quando sentiu o veículo inclinando. “Estava muito escuro, eu estava dormindo, mas meu sono é muito leve. Eu estava deitado do lado dela e senti o ônibus inclinando. Acordei no susto e ela me perguntou o que era. Tentei segurá-la e puxá-la para o meu lado, só que aí o ônibus saiu arrastando e foi arrastando pelo trevo”, detalhou.

O marido contou que precisou procurar pela esposa com uma lanterna, quando saiu do ônibus. ”Na hora que eu achei ela, coloquei minha blusa de frio na cabeça dela e um pano na cabeça. Eu coloquei ela no colo e um outro rapaz me ajudou a tirar ela”, explicou.

‌



A mulher sofreu ferimentos graves e precisou amputar um dos braços. Segundo o marido, ela fez uma cirurgia no braço e vai passar por um procedimento na cabeça, já que parte do couro cabeludo foi arrancado.

Vítimas

Até o momento, 11 mortes foram confirmadas. A 11ª vítima foi uma mulher, de aproximadamente 50 anos, que faleceu no Hospital das Clínicas da UFU, para onde havia sido transferida.

‌



Os detalhes sobre as demais vítimas não foram divulgados. Segundo o major Fabrício Araújo, do Corpo de Bombeiros, o processo de identificação é difícil, já que algumas pessoas foram arremessadas com o capotamento.

“Não foi possível precisar a idade e sexo das vítimas, uma vez que em decorrência do sinistro e dessas vítimas serem ejetadas, assim como seus pertences e bolsas, não foi possível fechar todos os detalhes”, explicou.

‌



Dinâmica do acidente

O ônibus havia saído de Goiânia (GO) e estava a caminho de São Paulo (SP). Segundo os militares, teria também havido embarque de passageiros no trajeto entre Anápolis e Caldas Novas. As primeiras informações são de que o motorista teria perdido o controle da direção do coletivo, atravessando o canteiro central que liga as rodovias MG-423 e a MG-413 e capotando na alça de acesso.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Confira a nota da Prefeitura de Araguari na íntegra:

“A Prefeitura de Araguari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, acompanha as consequências do grave acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira (8), por volta das 3h40, na MG-223, entre Araguari e Tupaciguara, envolvendo um ônibus com cerca de 50 passageiros. Até o momento, há registro de quatro mortes e ao menos 18 feridos.

As vítimas estão sendo encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari, que se encontra em estado de superlotação. Diante disso, a Prefeitura solicita à população que não se desloque à UPA, salvo em casos de urgência e emergência, e que aguarde a abertura da unidade de saúde mais próxima, a fim de garantir atendimento adequado aos feridos no acidente.

A Prefeitura de Araguari está acompanhando e dando total apoio possível, utilizando todos os meios necessários para auxiliar os hospitais de nossa rede no atendimento às vítimas.

Manifestamos profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas fatais deste trágico episódio.”

Confira a nota da empresa na íntegra:

“A Real Expresso lamenta profundamente o ocorrido às 3h24 da madrugada de hoje, envolvendo um de seus veículos na MG 223 próximo a Araguari. O ônibus, que havia saído de Anápolis (GO) às 20h30 de ontem com destino a São Paulo, transportava 53 passageiros. Desde a ocorrência, nossas equipes foram mobilizadas imediatamente, incluindo profissionais especializados, para prestar apoio no local e junto a familiares. Até o momento foram confirmadas 11 vítimas fatais. 6 feridos encontram-se nos hospitais locais como o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU); 10 foram para a UPA de Araguari (dos quais 8 permanecem e 2 passageiros já receberam alta. Os demais foram liberados no momento do atendimento local e seguiram viagem. Estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades responsáveis para investigar as causas do acidente e esclarecer todos os detalhes. Nesse momento estamos concentrados no apoio às vítimas e todo suporte às suas famílias. Para familiares e pessoas que buscam mais informações sobre os passageiros, disponibilizamos nosso canal de atendimento 24 horas através do telefone 0800 728 1992, que está à disposição para fornecer todo o suporte necessário”.

