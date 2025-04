Justiça concede liminar e obriga o estado a suspender concessão do Hospital Maria Amélia Lins Magistrado considerou a decisão do Tribunal de Contas do Estado que, na semana passada, proibiu o estado de assinar contrato com o consórcio escolhido Minas Gerais|Do R7, com Gabrielle Assis, da Record Minas 08/04/2025 - 12h39 (Atualizado em 08/04/2025 - 12h44 ) twitter

Juiz deu 72 horas para o estado cumprir a decisão Reprodução/Google Street View

A Justiça de Minas Gerais concedeu liminar e suspendeu o processo de concessão do Hospital Maria Amélia Lins, localizado na região centro-sul de Belo Horizonte. A unidade servia como retaguarda para o Hospital João 23, especialmente nas cirurgias ortopédicas.

Na decisão, o juiz Wenderson de Souza Lima ressalta que o tempo normal do processo judicial pode prejudicar o atendimento à população. Além disso, o magistrado levou em consideração a decisão do Tribunal de Contas do Estado que, na semana passada, proibiu o estado de assinar contrato com o consórcio escolhido para gerir o Hospital porque o consórcio já é réu em cinco processos no TCE devido a irregularidades na prestação de serviços. Segundo o juiz, a decisão do TCE indica que o estado precisa analisar melhor as opções antes de assinar qualquer contrato.

O Juiz deu 72 horas para o estado cumprir a decisão. Se isso não acontecer, a multa prevista é de R$10 mil por dia, com valor máximo de R$1 milhão. Caso aconteça, o dinheiro será depositado no Fundo Municipal de Saúde.

Na última quarta-feira (02), o secretário de saúde de Minas Gerais, Fábio Bacheretti, anunciou que o Consórcio Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (Icismep) venceu o edital lançado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e iria assumir a gestão do hospital. Porém, na quinta-feira (03), o TCE emitiu uma liminar afirmando que, antes, a Fhemig teria que dar mais informações sobre o processo de terceirização do hospital.

A Secretaria de Saúde do Estado ainda não se manifestou sobre a decisão do Tribunal de Justiça.

