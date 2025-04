Acidente com ônibus lota UPA de Araguari; Prefeitura pede que população busque outras unidades Ao menos 10 pessoas morreram em capotamento envolvendo ônibus de viagem; motorista teria perdido controle do veículo Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 08/04/2025 - 10h15 (Atualizado em 08/04/2025 - 10h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Diante da situação emergencial, a Prefeitura fez um apelo à população para que só procure a UPA em casos de urgência Divulgação/Corpo de Bombeiros

A Prefeitura de Araguari informou, na manhã desta terça-feira (8), que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade está superlotada devido ao grave acidente envolvendo um ônibus na MG-223. O acidente, durante a madrugada, deixou ao menos 10 mortos e 18 feridos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a UPA está recebendo parte das vítimas do acidente, o que levou à ocupação total da capacidade de atendimento da unidade. Diante da situação emergencial, a Prefeitura fez um apelo à população para que só procure a UPA em casos de urgência e emergência, recomendando que demais pacientes busquem outras unidades de saúde da cidade.

“As equipes de saúde estão mobilizadas para garantir o atendimento adequado às vítimas, utilizando todos os recursos disponíveis da rede municipal”, afirmou a Prefeitura em nota.

A administração municipal também expressou solidariedade aos familiares das vítimas fatais do acidente, que envolveu cerca de 50 passageiros. “Manifestamos profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas deste trágico episódio.”

‌



Equipes de resgate seguem atuando no local.

Acidente

O ônibus havia saído de Goiânia (GO) e estava a caminho de Ribeirão Preto (SP). Segundo os militares, teria também havido embarque de passageiros no trajeto em Anápolis e Caldas Novas. As primeiras informações são de que o motorista teria perdido o controle da direção do coletivo, atravessando o canteiro central que liga as rodovias MG-423 e a MG-413 e capotando na alça de acesso.

‌



Diversos passageiros foram ejetados do veículo, outros estavam presos às ferragens. Até o momento, 10 mortes foram confirmadas; entre elas, duas crianças, de três e oito anos. Outras nove vítimas estão em estado grave e as demais são vítimas leves. Ao todo, 46 vítimas já foram identificadas.

Confira a nota da Prefeitura de Araguari na íntegra:

‌



“A Prefeitura de Araguari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, acompanha as consequências do grave acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira (8), por volta das 3h40, na MG-223, entre Araguari e Tupaciguara, envolvendo um ônibus com cerca de 50 passageiros. Até o momento, há registro de quatro mortes e ao menos 18 feridos.

As vítimas estão sendo encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari, que se encontra em estado de superlotação. Diante disso, a Prefeitura solicita à população que não se desloque à UPA, salvo em casos de urgência e emergência, e que aguarde a abertura da unidade de saúde mais próxima, a fim de garantir atendimento adequado aos feridos no acidente.

A Prefeitura de Araguari está acompanhando e dando total apoio possível, utilizando todos os meios necessários para auxiliar os hospitais de nossa rede no atendimento às vítimas.

Manifestamos profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas fatais deste trágico episódio.”





Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp