Ônibus capota na MG-223, em Araguari (MG), e deixa ao menos quatro mortos, incluindo duas crianças
Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7
08/04/2025 - 08h18

Ainda não há informações sobre as causas do acidente Divulgação/CBMMG

Pelo menos quatro pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um ônibus na madrugada desta terça-feira (08), na MG-223, perto da cidade de Araguari, a 671 km de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o coletivo, que transportava cerca de 50 pessoas, capotou. O Corpo de Bombeiros de Uberlândia foi acionado. Quatro mortes foram confirmadas no local. Entre elas, duas crianças. Até o momento, cinco passageiros foram levados ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e outros 11 foram socorridos para uma unidade de pronto atendimento de Araguari.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente. As equipes de resgate continuam atuando no local.

