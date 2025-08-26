PM monta esquema especial para clássicos em BH e monitora organizadas nas redes sociais Cruzeiro e Atlético se enfrentam pelas quartas de final da Copa Brasil nos dias 26 de agosto e 11 de setembro Minas Gerais|Lucas Eugênio, do R7 26/08/2025 - 13h07 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h07 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Militar de Minas Gerais criou um esquema especial de segurança para os jogos entre Cruzeiro e Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil.

Serão fechadas ruas próximas aos estádios e haverá monitoramento das torcidas organizadas nas redes sociais.

Os jogos serão realizados em 26 de agosto, na Arena MRV, e 11 de setembro, no Mineirão, com torcida única em cada partida.

Um planejamento integrado garantirá a segurança dos torcedores e a fluidez do trânsito nas imediações dos estádios.

Cruzeiro e Atlético se enfrentam pelas quartas de final da Copa Brasil nos dias 26 de agosto e 11 de setembro Reprodução/Record Minas

A Polícia Militar de Minas Gerais montou um esquema especial de segurança para os jogos entre Cruzeiro e Atlético pelas quartas de final da Copa do Brasil. Além do fechamento de ruas próximas aos estádios e do reforço no policiamento, a PM também vai monitorar as torcidas pelas redes sociais.

“O Batalhão de Choque, com seu sistema de inteligência, monitora sempre as torcidas organizadas. Então, a gente monitora a quantidade de pessoas, os indivíduos que tem em cada torcida organizada, se tem histórico de brigas entre as torcidas organizadas. É interessante ressaltar que as brigas entre torcidas organizadas não são somente entre times rivais, às vezes torcedores do mesmo time tem esses atos de violência”, explicou o tenente-coronel Henrique Nunes de Souza, do Batalhão de Choque.

A primeira partida, com mando de campo do Galo, acontece nesta quarta-feira (26), na Arena MRV, na região Nordeste de Belo Horizonte. O jogo de volta, que terá o Cruzeiro como mandante, será no dia 11 de setembro, no Mineirão. O planejamento foi montado pelos batalhões de Choque, Policiamento de Eventos, 5º e 34º, que atendem às regiões da Arena MRV e do Mineirão.

Os jogos terão torcida única. No primeiro, apenas atleticanos poderão assistir a partida na Arena MRV. Já no segundo, somente os cruzeirenses têm autorização para acompanhar o duelo no Mineirão.

“Nós executamos o policiamento no entorno dos estádios. O BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos) vai estar presente com todo o efetivo para garantir a segurança de todos os torcedores, dos atletas, para que todos tenham uma chegada e uma saída tranquilas e seguras”, destacou o tenente-coronel Henrique Garcia.

Para a primeira partida, um planejamento integrado foi feito para garantir a segurança na Arena MRV e nos pontos com maior concentração de torcedores.

“Esse planejamento será realizado e efetivado para garantir a segurança do público presente. Pedimos para quem vai deslocar até a Arena MRV que vá com antecedência e que entre com antecedência para dentro da arena. Pedimos também que todos adotem medidas de segurança com relação a chegada no estádio, com relação ao deslocamento, priorizando o transporte público, para ter a fluidez do trânsito”, contou o tenente-coronel Rodrigo Lima Ferreira.

As torcidas organizadas também serão acompanhadas de perto. Apenas as sedes delas poderão receber os torcedores nos dias dos jogos. O esquema especial também será montado para a segunda partida, que acontece no Mineirão, no dia 11 de setembro.

“O planejamento integrado seguirá a mesma lógica, visando os reforços nas vias de acesso, nos locais de concentração, nos locais onde haverá a exibição dos jogos. Estaremos atuantes também para esse segundo jogo”, esclareceu o tenente-coronel Jorge Luiz Rodrigues Chaves.

