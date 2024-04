Especialista analisa desafios da jornada empreendedora em negócios familiares

Podcasts |Do R7

As empresas familiares representam 51% dos pequenos negócios brasileiros, segundo um levantamento feito Sebrae. O assunto foi tema do quadro MGR Economia desta terça-feira (26). Especialistas e empresários debateram os desafios e as vantagens da jornada empreendedora de quem tem um parente como sócio ou colaborador.

Outro dado apontado pela pesquisa do Sebrae Minas é o número de empresas familiares que estão na primeira geração. Elas representam nove em cada 10 empreendimentos. Apesar de enfrentarem a concorrência da internet e de shoppings populares, os empreendimentos familiares seguem com um papel de destaque na economia mineira.

Ricardo Pereira, gerente de produtos e comercialização do Sebrae Minas, indicou assuntos que devem estar no radar de quem mantém uma empresa familiar.

