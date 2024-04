Especialista aponta desafios e gargalos na produção científica no Brasil Podcast MGR Economia desta semana conversa com o presidente da Fapemig, Carlos Arruda; ouça o episódio

Minas Gerais pode se tornar um importante produtor de cacau. A produção do Estado é 10 vezes maior do que a das regiões onde o cultivo é tradicional. O crescimento foi impulsionado por uma pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), com apoio da Fundação de Amparo À Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). A fundação atua em diferentes setores, rompendo barreiras no campo da ciência.

Para conversar sobre o assunto, o podcast MGR Economia desta semana recebe o presidente da Fapemig, Carlos Arruda. Ele aponta quais os desafios e gargalos da produção científica no Brasil. Ouça acima.

