Polícia Civil instaura inquérito para investigar delegada casada com empresário preso por matar gari em BH Segundo Boletim de Ocorrência, Renê Júnior alegou que a arma usada no crime era da esposa Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 12/08/2025 - 12h27 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Renê da Silva Nogueira Júnior, marido de uma delegada, foi preso por suspeita de assassinar o gari Laudemir de Souza Fernandes em Belo Horizonte.

O crime ocorreu durante uma briga de trânsito, onde Laudemir foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

A arma usada no crime pertence à esposa de Renê, que é delegada, e o carro dele também está registrado em nome dela.

Testemunhas relataram que Renê estava armado e fez ameaças antes de atirar em Laudemir, que estava defendendo um colega de trabalho. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Renê Júnior (dir.) foi encaminhado para o presídio Ceresp da Gameleira, onde permanece à disposição da Justiça. Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que vai instaurar um procedimento disciplinar e inquérito para apurar a conduta da delegada Ana Paula Lamego Balbino em relação ao caso do gari morto, nesta segunda-feira (12), em Belo Horizonte. Renê da Silva Nogueira Júnior, marido da delegada, é o principal suspeito do crime. Segundo Boletim de Ocorrência, Renê alegou que a arma usada por ele era da esposa.

Em nota, a Polícia informou que, diante das circunstâncias, a Corregedoria-Geral da instituição instaurou um procedimento disciplinar e inquérito policial para “apurar, com rigor e transparência, todos os elementos relacionados à eventual conduta de uma delegada que possui vínculo pessoal com o suspeito detido”.

Durante a madrugada desta terça, a Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante do empresário, de 47 anos, pelos crimes de ameaça e homicídio qualificado, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Renê Júnior foi encaminhado para o presídio Ceresp da Gameleira, onde permanece à disposição da Justiça.

Além do investigado, três testemunhas foram ouvidas e reconheceram o suspeito. Ainda em nota, a Polícia Civil informou que “outras informações serão divulgadas em momento oportuno”.

‌



Entenda o caso

Laudemir de Souza Fernandes, um gari de 44 anos, foi morto enquanto trabalhava, no bairro Vista Alegre, região Oeste de Belo Horizonte. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

‌



Segundo a Polícia Militar, o caminhão fazia a coleta na rua Jequitibá, que é mão dupla. Uma fila se formou com carros que vinham de outra via, a rua Modestina de Souza, e que iriam entrar na Jequitibá, em direção à Avenida Tereza Cristina.

Dirigindo um carro SUV, Renê teria hesitado em passar ao lado do caminhão. Neste momento, segundo a PM, ele passou a xingar e a fazer ameaças à motorista da limpeza urbana. Os garis desceram para tentar acalmar o motorista. Nesse momento, segundo testemunhas, o disparo foi feito e acertou a região do abdômen do Laudemir. Ferido, ele ainda caminhou até a esquina, onde caiu. Renê, contaram testemunhas, seguiu pela rua Jequitibá e sumiu na avenida Tereza Cristina.

‌



Renê foi detido poucas horas depois do crime. Os policiais o encontraram treinando em uma academia na avenida Raja Gabaglia, área nobre capital mineira. Segundo testemunhas, ao ser abordado, o empresário disse que não sabia sobre qual crime estava sendo acusado.

O corpo foi de Laudemir foi velado na manhã desta terça-feira (12) e será sepultado durante a tarde.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp