Polícia Civil investiga atropelamento de oito ciclistas que terminou com morte em MG

Van atingou grupo de ciclistas que pedalava pela BR-040, em Paraopeba (MG) (Reprodução / Record Minas)

A Polícia Civil de Minas Gerais abriu um inquérito para investigar o atropelamento de oito ciclistas que terminou com uma morte, na BR-040, em Paraopeba, a 110 km de Belo Horizonte. As vítimas faziam parte de um grupo de 15 pessoas que pedalava no acostamento da rodovia.

A instituição ouviu testemunhas nesta quinta-feira (2), dois dias após o acidente. “A PCMG aguarda o restabelecimento da saúde de algumas vítimas para a coleta de suas declarações”, informou em comunicado.

As vítimas foram atropeladas por uma van. Na data, o motorista alegou que teria tentado se desviar de um caminhão que teria o fechado na rodovia. Os ciclistas, no entanto, questionam a versão, conforme explica o ciclista Edvaldo Alves, um dos coordenadores do grupo de ciclismo. As testemunhas relataram à reportagem que não ouviram barulho de buzina e nem de frenagem. O veículo só parou metros depois do local do acidente e, segundo as vítimas, não prestou socorro.

“Segundo os relatos dos meus amigos, o motorista da van estava em alta velocidade. Aparentemente, ele cortou um caminhão pela esquerda e voltou para a direita onde já havia dois caminhões. Com isto, ele não ia conseguir passar. Como estava em alta velocidade, ele jogou para o acostamento”, contou Alves.

“Na data dos fatos, o motorista da van, de 47 anos, foi conduzido para prestar esclarecimentos e, em seguida, liberado sem fiança, conforme disposição legal do art. 301 do CTB. A PCMG prossegue com os trabalhos investigativos: como oitivas de vítimas e testemunhas e aguarda a conclusão de laudos periciais para o cabal esclarecimento dos fatos”, informou a Polícia Civil. A reportagem tenta contato com a defesa do condutor.

Vítimas

Oito pessoas ficaram feridas. Thuan Maciel, de 26 anos, morreu nesta quarta-feira (1º). Júlio César Ferreira Eliziário, de 35 anos, está internado em estado grave no Hospital João 23. Ele passou por cirurgias. Dentre elas, para a retirada do baço, de parte do pâncreas. O paciente está sedado desde o dia do acidente.

Ciclistas se mobilizam para acompanhar cortejo de vítima de atropelamento em Paraopeba (MG):

