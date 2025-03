Polícia faz buscas para encontrar homem suspeito de matar filho de 9 anos em Itamarandiba (MG) População também procura pelo foragido e polícia teme linchamento; crime aconteceu na manhã de sábado (15) Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS 17/03/2025 - 13h14 (Atualizado em 17/03/2025 - 13h14 ) twitter

Buscas por homem suspeito de matar filho acontecem em área de mata Reprodução/Record Minas

Policiais civis e militares procuram pelo homem suspeito de matar o filho de nove anos em Itamarandiba, a 406 km de Belo Horizonte. O crime aconteceu na manhã de sábado (15), no distrito de Várzea. As buscas acontecem em uma área de mata.

Segundo a polícia, 30 militares de Itamarandiba e Capelinha estão empenhados na ocorrência. A população também procura pelo homem na região. Os policiais temem que os moradores o encontrem primeiro, pelo risco de linchamento.

Segundo a PM, a corporação foi acionada pelo Conselho Tutelar, informando que familiares do garoto receberam um áudio do suspeito, onde o menino clama por ajuda e o pai confessa o crime. “Me ajuda. Me ajuda”, dizia a criança no áudio.

Em seguida, o pai afirma: “Eu atirei e ele já está morto. Você estava brincando comigo achando que eu estava blefando. A mãe dele sabe o caminho que estava seguindo. Eu atirei e matei ele e agora eu vou atirar em mim, já estou avisando. Estou na Chapada do Carneiro”, confessa o homem, que teria cometido o crime por vingança, por não aceitar o fim do relacionamento com a mãe do garoto.

O corpo do menino foi encontrado pela polícia na manhã, próximo ao distrito de Várzea. Ainda não há informações se ele cumpriu a promessa de tirar a própria vida, feita no áudio. A Polícia Civil investiga o caso e busca pistas que levem ao paradeiro do suspeito.