Polícia procura homem suspeito de matar filho de 9 anos a tiros no interior de Minas Homem não aceitava o fim do relacionamento com a mãe do garoto e cometeu o crime como forma de vingança Minas Gerais|Gledson Leão 15/03/2025 - 16h15 (Atualizado em 15/03/2025 - 16h20 )

As polícias Militar e Civil estão à procura de um homem suspeito de matar o próprio filho, um menino de 9 anos, com um tiro na cabeça. O crime ocorreu em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, e o corpo da criança foi encontrado na manhã deste sábado (15), próximo ao distrito de Várzea.

Segundo a PM, a corporação o Conselho Tutelar acionou a corporação, informando que familiares do garoto receberam um aúdio do suspeito, onde o menino clama por ajuda e o pai confessa o crime. “Me ajuda. Me ajuda”, diz a criança no áudio.

Em seguida, o pai afirma: “Eu atirei e ele já está morto. Você estava brincando comigo achando que eu estava blefando. A mãe dele sabe o caminho que estava seguindo. Eu atirei e matei ele e agora eu vou atirar em mim, já estou avisando. Estou na Chapada do Carneiro”, confessa o homem, que teria cometido o crime por vingança, por não aceitar o fim do relacionamento com a mãe do garoto.

O corpo do menino foi encontrado pela polícia na manhã, próximo ao distrito de Várzea. Ainda não há informações se ele cumpriu a promessa de tirar a própria vida, feita no áudio.

A Polícia Civil investiga o caso e busca pistas que levem ao paradeiro do suspeito. A motivação do crime ainda é desconhecida.