Polícia investiga denúncia de descarte de ossadas humanas em lixão de Carangola (MG)

Imagens foram registradas por catadora Imagens foram registradas por catadora (Reprodução/Record Minas)

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a denúncia de descarte de restos mortais em um lixão de Carangola, a 357 km de Belo Horizonte. A Prefeitura da cidade também recebeu denúncia do caso no início do mês de fevereiro e instaurou uma sindicância interna para apurar o que está acontecendo. Imagens recebidas pelo jornalismo da Record Minas mostram restos de ossadas humanas em sacos de lixo preto.

Segundo a prefeitura da cidade, as denúncias foram feitas por uma catadora autônoma no dia 07/02 e apontavam que os restos mortais eram oriundos do cemitério da cidade. A denunciante teria pedido para conversar pessoalmente com o prefeito, mas teria se negado a fornecer as imagens dos restos mortais. A prefeitura alega que, no mesmo dia, abriu uma Sindicância Interna Administrativa para apurar a situação e que registrou um Boletim de Ocorrência dois dias depois.

A prefeitura alega que a comissão instaurada para investigar o caso ouviu todos os servidores municipais do cemitério local e que eles “foram enfáticos em dizer que restos mortais jamais foram retirados do cemitério e descartados no lixão”. Ainda segundo a administração municipal, no dia 20/02/24, a catadora foi intimada pela comissão e recusou a fornecer provas da denúncia, uma vez que as imagens apresentadas por ela não contêm nenhum registro de datas ou outras informações.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso se encontra em apuração. Segundo o delegado responsável, Glauco Seguro, foi instaurado um inquérito policiais para apuração dos fatos. Oitivas serão realizadas com os envolvidos nos próximos dias e exames periciais estão sendo solicitados.

A administração municipal reforçou que trata as denúncias como um caso de polícia que aguarda os desdobramentos das investigações.