Polícia Militar prende dupla que tentou roubar moto na região Oeste de Belo Horizonte Vítima procurou uma base militar e denunciou o crime; um dos autores chegou a ser detido ano passado e havia saído da cadeia há uma semana Minas Gerais|Núbia Roberto, da Record Minas 18/04/2025 - 04h21 (Atualizado em 18/04/2025 - 04h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os suspeitos têm 21 anos e possuem passagens por tráfico, furtos, receptação e adulteração de veículos. Reprodução/Record Minas

De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla que estava em outra moto, foi vista pelos militares transitando pela Rodovia MGC-356, altura do bairro Belvedere, na Região Centro-Sul. Assim que os ladrões perceberam a presença da polícia, fugiram em alta velocidade. Houve perseguição.

Ainda conforme relatos da PM, ao chegarem no aglomerado da Serra, na mesma localidade, os autores entraram em um prédio, abandonaram a moto e tentaram fugir a pé, mas foram encurralados pelos agentes.

Sem ter para onde correr eles acabaram confessando que utilizavam as motos para cometerem crimes na região oeste da capital. Os dois, de 21 anos, possuem passagens por tráfico, furtos, receptação e adulteração de veículos. No momento da prisão, a PM apreendeu um revólver calibre 32, municiado, dólares, peso argentino, peso dominicano e reais.

Foram apreendidos dólares, peso argentino, peso dominicano e reais e armas. Reprodução/Record Minas

Além da moto usada na tentativa de roubo, outras três foram apreendidas por falta de documentação. A ocorrência foi entregue na delegacia de área e os autores ficarão à disposição da Justiça.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp