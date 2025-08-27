Polícia prende homem que teria ajudado companheira a matar filhos envenenados em MG Caso ganhou destaque quando a mulher foi detida em Portugal suspeita de matar cinco filhos; duas das vítimas eram filhas do casal Minas Gerais|Lucas Eugênio, do R7, com TV Leste 27/08/2025 - 15h16 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h18 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A polícia prendeu um homem de 58 anos em Timóteo (MG) suspeito de ajudar na morte dos filhos da companheira.

A mulher, Gisele Oliveira, foi presa em Portugal, onde estava foragida, suspeita de envenenar cinco filhos entre 2010 e 2023.

As mortes, inicialmente tratadas como naturais, geraram suspeitas após denúncia da avó das crianças, levando à investigação.

Gisele pode enfrentar penas superiores a 150 anos de prisão, embora a legislação brasileira limite a 30 anos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ainda não foi divulgado o nível de participação do homem nesses crimes, mas ele é investigado por abuso sexual Divulgação/PMMG

A polícia prendeu, na segunda-feira (25), um homem de 58 anos suspeito de ajudar a companheira a matar os filhos envenenados, em Timóteo, cidade a 196 km de Belo Horizonte. O caso ganhou destaque quando a mulher foi detida em Portugal suspeita de matar cinco filhos. Duas das vítimas eram filhas do casal. Ainda não foi divulgado o nível de participação do homem nesses crimes, mas ele é investigado por abuso sexual.

Gisele Oliveira, de 40 anos, foi presa na cidade de Coimbra. Ela estava foragida da Justiça brasileira há cerca de um ano e foi localizada pela Polícia Judiciária portuguesa. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, a mulher é suspeita de ter envenenado as crianças entre 2010 e 2023.

No início, as mortes eram tratadas como naturais ou acidentais, mas a mãe da suspeita, e avó das vítimas, desconfiou da sequência de óbitos e procurou a polícia. Segundo ela, a filha dava sedativos às crianças durante a noite. A denúncia deu origem à investigação que levou ao pedido de prisão.

De acordo com a mãe da suspeita, as mortes aconteceram depois que a filha ofereceu doses altas de medicamentos às crianças. A senhora contou também que assustou com a atitude da filha, já que os netos eram saudáveis e estavam bem de saúde.

As duas primeiras crianças morreram em 2010. O Kauan, de 10 meses, e o João Vitor, de 2 anos. Em 2019, o crime volta a acontecer, quando outros dois filhos faleceram. A Ana Júlia e o Kaique, os dois com 1 ano. Em 2023, Gisele Oliveira teria matado a quinta vítima, o filho Tiago.

Ainda conforme o relado da mãe de Gisele, a suspeita fazia tratamento com psicólogo e psiquiatra, mas interrompeu o tratamento. Após alegar problemas familiares, Gisele fugiu para Coimbra, onde foi presa. O governo brasileiro solicitou a extradição para que responda às acusações no país.

No momento da prisão, Gisele estava ilegalmente em Portugal desde abril, vivendo com o atual companheiro e um filho menor de idade. A polícia portuguesa informou que a criança foi acolhida pelos serviços de proteção infantil do país. O homem, que é pai do menor e de três das crianças mortas no Brasil, não foi preso.

A brasileira, se condenada pelos crimes, poderá enfrentar penas que ultrapassam 150 anos de prisão, embora a legislação brasileira limite o cumprimento da pena a 30 anos, conforme o Código Penal vigente.

