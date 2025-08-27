Delegada esposa de assassino confesso de gari se afasta do cargo para tratamento médico A informação foi divulgada com exclusividade pela RECORD MINAS no dia 22 de agosto e publicada no Diário Oficial no dia 23 Minas Gerais|Maria Luiza Reis e Lucas Eugênio, do R7 27/08/2025 - 11h22 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h30 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A delegada Ana Paula Lamego Balbino está afastada desde 13 de agosto para tratamento de saúde.

O afastamento ocorreu dois dias após a morte do gari Laudemir Fernandes, vítima de um crime confessado por seu marido, Renê Júnior.

A Corregedoria da Polícia Civil investiga se Ana Paula teve conhecimento ou envolvimento no crime, uma vez que a arma utilizada pertence a ela.

Renê afirma que pegou a arma sem o conhecimento da esposa e, após o crime, manteve contato com Ana Paula, levantando suspeitas sobre seu envolvimento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em depoimento, Renê Júnior categórico ao dizer que não falou com ninguém sobre o crime cometido Reprodução/Record Minas

A delegada Ana Paula Lamego Balbino, esposa de Renê Júnior, que confessou ter matado o gari Laudemir Fernandes, está afastada das suas atividades profissionais desde o dia 13 de agosto para um tratamento médico. O afastamento, por 60 dias, foi divulgado com exclusividade pela RECORD MINAS no dia 22 de agosto e publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 23 de agosto.

Segundo a publicação no Diário, o afastamento trata-se de uma “licença para tratamento de saúde”. No entanto, não é especificado qual o tratamento de saúde que a delegada está sendo submetida. O pedido para afastamento foi feito dois dias depois do crime que vitimou o gari Laudemir, no bairro Vista Alegre, região oeste da capital mineira.

Nesta quarta-feira (27), a RECORD MINAS teve acesso, com exclusividade, a um documento da Corregedoria da Polícia Civil, que investiga a conduta da delegada. O documento solicita que o órgão tenha acesso aos dados extraídos do celular de Renê Júnior. O objetivo é saber se a delegada, esposa de Renê, teve conhecimento ou envolvimento no crime, já que a arma utilizada pertence a ela e foi apreendida no apartamento do casal.

Renê afirmou que pegou o revólver sem o conhecimento da esposa para se proteger durante sua rotina de trabalho. Após o crime, Renê manteve contato com Ana Paula, o que levanta questionamentos sobre seu possível envolvimento ou conhecimento prévio do ocorrido. Em depoimento, o investigado foi categórico ao dizer que não falou com ninguém sobre o crime cometido naquela manhã no bairro Vista Alegre, na região oeste de BH.

Segundo o documento enviado à Justiça, após a prisão de Renê em uma academia da capital, Ana Paula autorizou a entrada de policiais civis ao apartamento do casal e mostrou o local onde ficavam guardadas suas armas. Na data, ela foi ouvida e liberada.

Quebra do sigilo telefônico

A Polícia Civil de Minas Gerais errou ao solicitar acesso aos dados digitais do carro usado por Renê Júnior no dia do assassinato do gari Laudemir Fernandes, em Belo Horizonte. O erro impediu que a Polícia Civil tivesse acesso a informações importantes para a investigação, que havia solicitado a quebra de sigilo telefônico do suspeito.

No dia 21 de agosto, a Polícia Civil pediu à Justiça retificação de informações telemáticas referentes ao carro utilizado por Renê da Silva Nogueira Júnior. Segundo o pedido, havia um erro na numeração do veículo, registrado na representação inicial de quebra de sigilo telefônico. Esse equívoco inviabilizava a obtenção de dados junto à fabricante e à operadora de telefonia.

Segundo a decisão, deverão ser entregues às autoridades os dados de rastreamento do veículo no dia do crime, 11 de agosto de 2025, entre 7h e 16h. Entre as informações solicitadas estão: eventuais gravações de vídeo (internas e externas); rotas percorridas; comandos de voz; velocidade desenvolvida; registros de chamadas e demais dados telemáticos disponíveis no sistema.

