Polícia prende homem que usava o Pix para burlar medida protetiva e mandar mensagens à ex em Minas Por meio do campo da descrição, ele seguia desrespeitando ordem judicial Minas Gerais|Do R7 09/02/2025 - 08h50 (Atualizado em 09/02/2025 - 08h53 )

Caso aconteceu na cidade de Sabará (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte Divulgação/PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, na última sexta-feira (7), um homem de 34 anos que se utilizava do Pix (pagamento eletrônico instantâneo) para seguir ameaçando a ex-companheira — desrespeitando medidas protetivas impostas pela Justiça. O caso aconteceu na cidade de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a polícia, o suspeito usava o campo de descrição do aplicativo bancário para manter a comunicação com a ex-mulher.

“Ao perceber que a vítima iria acionar a polícia, ele a ameaçou, afirmando que ela ‘sofreria consequências’”, afirmou a delegada de Joana Miraglia, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher.

O caso começou a ser investigado em agosto do ano passado. A mulher de 32 anos pediu medida protetiva após ser vítima de calúnia, por parte do suspeito, que não aceitava o fim da relação.

‌



A separação teria ocorrido há três anos e, segundo a investigação, desde então, o suspeito vem violando constantemente a privacidade da ex.

“Foram diversas ocorrências registradas contra o investigado, incluindo episódios de violência doméstica e ameaças de agressões físicas”, conta a delegada.

‌



À polícia o suspeito admitiu ter enviado as mensagens via Pix e disse que o intuito era “manter contato com os filhos”.





